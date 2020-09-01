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Espreso.tvСпорт"Десна" и "Колос" узнали соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

"Десна" и "Колос" узнали соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы


фото: Getty Images
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Черниговская "Десна" начинает еврокубковый сезон с третьего квалификационного раунда. Украинская команда сыграет дома против победителя пары "Кукес" - "Вольфсбург".

Ковалевский "Колос", который во втором раунде сыграет против греческого "Ариса", также узнал имя потенциального соперника. Если команда Руслана Костишина выйдет в третий раунд квалификации, то встретится с хорватской "Риекой".

Матч 3-го раунда квалификации пройдет 24 сентября. В случае ничейного результата предусмотрено дополнительное время и серия пенальти. Украинцы проведут свой матч на выезде.

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