"Десна" и "Колос" узнали соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

1 сентября, 2020, 14:24

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Черниговская "Десна" начинает еврокубковый сезон с третьего квалификационного раунда. Украинская команда сыграет дома против победителя пары "Кукес" - "Вольфсбург".

Ковалевский "Колос", который во втором раунде сыграет против греческого "Ариса", также узнал имя потенциального соперника. Если команда Руслана Костишина выйдет в третий раунд квалификации, то встретится с хорватской "Риекой".

Матч 3-го раунда квалификации пройдет 24 сентября. В случае ничейного результата предусмотрено дополнительное время и серия пенальти. Украинцы проведут свой матч на выезде.

31 августа стало известно, что во втором квалификационном раунде Лиги Европы коваливский "Колос" сыграет против греческого "Ариса" .