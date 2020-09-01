"Десна" и "Колос" узнали соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Черниговская "Десна" начинает еврокубковый сезон с третьего квалификационного раунда. Украинская команда сыграет дома против победителя пары "Кукес" - "Вольфсбург".
Ковалевский "Колос", который во втором раунде сыграет против греческого "Ариса", также узнал имя потенциального соперника. Если команда Руслана Костишина выйдет в третий раунд квалификации, то встретится с хорватской "Риекой".
Матч 3-го раунда квалификации пройдет 24 сентября. В случае ничейного результата предусмотрено дополнительное время и серия пенальти. Украинцы проведут свой матч на выезде.
- 31 августа стало известно, что во втором квалификационном раунде Лиги Европы коваливский "Колос" сыграет против греческого "Ариса" .
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