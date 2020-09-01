"Бандиты из Армии Крайовой": посол Польши в Украине возмущен открытием мемориальной доски на Львовщине

1 сентября, 2020, 16:01

Посол Польши Бартош Цихоцкий в понедельник обратился с письмом к главе Бродовской районной государственной администрации Оксане Прокопец, выразив решительный протест против открытия в Гуте Пеняцкой, что на Львовщине, мемориальной доски с надписью "бандиты из Армии Крайовой"

Об этом сообщает польское издание Onet.

Отмечается, что об установлении мемориальной доски украинцам, погибшим в Гуте Пеняцкой, стало известно из публикаций в воскресенье Червоноградской городской организации ВО "Свобода" в Facebook .

В одной из публикаций, в частности, цитируется военный капеллан Михаил Гредиль, который утверждает, что "мы слишком толерантны к своим врагам".

Посол Польши в своем письме к Прокопец выразил "решительный протест" и возмущения против действий "Свободы" и подчеркнул, что ожидает немедленных шагов по "прекращению на территории, являющейся в подчинение Бродовский райгосадминистрации, демонстрации ненависти и пренебрежения к тем, кто уже пострадал и не может требовать правосудия ".

Посол спросил главу Бродовский РГА, давало ли подчиненное ей ведомство разрешение на строительство этого памятника, "в частности, с обманчивой и оскорбительной таблицей".

"Я верил до сих пор верю, что Гута Пеняцкая может стать местом восстановления процесса примирения между поляками и украинскомцами, но я вижу, что в Украине есть круги, которые беспокоят каждый шаг в правильном направлении и, которые хотели бы по непонятным для меня причинам отменить каждый положительный процесс, недавно инициированный президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским ", - заявил посол Польши.

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