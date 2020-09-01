Протесты в Беларуси: ООН насчитала 450 случаев пыток митингующих

1 сентября, 2020, 18:43

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека сообщило, что в Беларуси было задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания. Мы также все еще обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если жесткая реакция на мирные протесты продлится", - говорится в сообщении.

В ООН отметили, что о шести пропавших людях до сих пор ничего не известно.

Также эксперты получили сообщение "о насилии в отношении женщин и детей, в том числе сексуальное насилие и изнасилование с помощью резиновых дубинок".

Среди примерно 6700 человек, задержанных в течение последних недель во время мирных протестов - журналисты и прохожие, которые были произвольно арестованы и поспешно осуждены. 29 августа правительство отменило аккредитацию 17 журналистов, работающих на иностранные СМИ, напоминают в ООН.