Протесты в Беларуси: ОМОН начал разгонять студентов

1 сентября, 2020, 12:25

В Минске силовики начали разгон студентов, вышли на протест

Об этом сообщает Onliner.

Задержания начались в районе площади Независимости. ОМОН подошел к студентам и призвал мирно разойтись. Студенты отказались расходиться. После этого силовики начали выдергивать людей из цепи и задерживать.

"Основная масса ребят побежала в сторону университета, однако их догоняли силовики. У главного входа в парк Горького стоят два микроавтобуса, в которые ведут задержанных", - сообщает издание.

Напомним, сегодня в Беларуси началась самая крупная забастовка в истории страны.