Протесты в Беларуси: ОМОН начал разгонять студентов
1 сентября, 2020, 12:25
В Минске силовики начали разгон студентов, вышли на протест
Об этом сообщает Onliner.
Задержания начались в районе площади Независимости. ОМОН подошел к студентам и призвал мирно разойтись. Студенты отказались расходиться. После этого силовики начали выдергивать людей из цепи и задерживать.
"Основная масса ребят побежала в сторону университета, однако их догоняли силовики. У главного входа в парк Горького стоят два микроавтобуса, в которые ведут задержанных", - сообщает издание.
- Напомним, сегодня в Беларуси началась самая крупная забастовка в истории страны.
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