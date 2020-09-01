 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: ОМОН начал разгонять студентов

Протесты в Беларуси: ОМОН начал разгонять студентов


фото: reuters
В Минске силовики начали разгон студентов, вышли на протест

Об этом сообщает Onliner.

Задержания начались в районе площади Независимости. ОМОН подошел к студентам и призвал мирно разойтись. Студенты отказались расходиться. После этого силовики начали выдергивать людей из цепи и задерживать.

"Основная масса ребят побежала в сторону университета, однако их догоняли силовики. У главного входа в парк Горького стоят два микроавтобуса, в которые ведут задержанных", - сообщает издание.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 сентября, 2020 вторник

больше новостей

1 сентября, 2020 вторник

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать