Пророссийские партии Латвии впервые за 11 лет проиграли выборы в Рижскую думу

1 сентября, 2020, 10:19

В городскую думу Риги по итогам выборов 29 августа прошли семь партий и объединений, пророссийская политсила "Saskana / Согласие" и ее союзники проиграли выборы впервые с 2009 года

Об этом сообщает сайт Национального телерадиовещания LSM .

Сообщается, что по итогам выборов правящую коалицию попытаются создать 4 фракции. Об этом после встречи депутатов от блока "Развитие / Под!" - "Прогрессивные" (26,2%, 18 депутатских мандатов) и "Нового Единства" (15,2%, 10 мандатов) заявил Мартиньш Стакис, выдвинутый кандидатом в мэры от двух этих политсил. Решено включить в коалицию также блок "Национальное объединение" - "Латвийское объединение регионов" (9,6% 7) и "Новую консервативную партию" (6,4% 4). В итоге это даст надежную для принятия решений большинство в думе - 39 голосов из 60.

Глава правительства Латвии Криш`янис Кариньш отметил, что в Риге у власти теперь будут партии коалиции, которые являются властными и на национальном уровне, что позволит наладить лучшее сотрудничество между самоуправлением в столице и центральными органами власти.

Крупное поражение потерпела партия "Saskana / Согласие" (16,9%), в которой теперь будет 12 мандатов вместо 21, как в думе предыдущего созыва. Причиной этого стал раскол в партии и возглавляемой ею коалиции после коррупционных скандалов вокруг рижского руководства "Согласия", в которых оказался причастным и Нил Ушаков, мэр Риги в 2009-2019 годах. С весны 2019 Ушаков стал евродепутат от Латвии. Во время избирательной кампании он в соцсетях выражал поддержку протестующим в Беларуси и российском оппозиционеру Алексею Навальному. Считается, что это также могло отвлечь от "Согласия" часть потенциального русскоязычного электората Риги.

В Рижскую думу также прошла партия "Честь служить Риге" (7,7% 5), которая в 2019 году вышла из блока с "согласия". Глава этой местной партии Олег Буров с 2019 года исполнял обязанности мэра Риги. В это время он не раз участвовал в мероприятиях, организованных Посольством Украины и украинской общиной Латвии, а также в мероприятиях во время визита в Ригу Президента Украины Владимира Зеленского.

Впервые за последние годы в городскую Думу прошла маргинальная прокремлевская партия "Российский союз Латвии" (6,5% 4).

Выборы, которые состоялись, были внеочередными. Теперь срок полномочий Рижской думы вместо привычных четырех лет составит почти пять - это предусмотрено принятыми в феврале 2020 года поправками в закон о выборах дум в городах республиканского значения и краевых дум.

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