Потребитель газа в случае потери поставщика три месяца будет платить за топливо меньше, - эксперт
Об этом заявила Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
Она утвердительно ответила на вопрос, сейчас возможна ситуация, при которой потребитель останется без газа. Для этого правительство предсказал существование компании - поставщика последней надежды.
"В данном случае это НАК" Нафтогаз ". Она будет гарантированную цену. Это достаточно низкая цена, без наценки хаб плюс доставка. Поэтому те потребители, которые каким-то причинам оказались без поставщика, наоборот течение трех месяцев будут находиться в достаточно привилегированных условиях ", - сказала Бойко.
По ее словам, скорее всего таких условий, как у поставщика последней надежды, больше никто не предложит - потому это еще и обеспечение социальной функции.
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Кабинет министров разрешил отключать газ. Соответствующие изменения в "Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа" приняли в середине августа. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие изъяли.
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