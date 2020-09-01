Потребитель газа в случае потери поставщика три месяца будет платить за топливо меньше, - эксперт

1 сентября, 2020, 08:14

Потребители газа, которые оказались без поставщика, в течение трех месяцев будут в привилегированных условиях

Об этом заявила Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

Она утвердительно ответила на вопрос, сейчас возможна ситуация, при которой потребитель останется без газа. Для этого правительство предсказал существование компании - поставщика последней надежды.

"В данном случае это НАК" Нафтогаз ". Она будет гарантированную цену. Это достаточно низкая цена, без наценки хаб плюс доставка. Поэтому те потребители, которые каким-то причинам оказались без поставщика, наоборот течение трех месяцев будут находиться в достаточно привилегированных условиях ", - сказала Бойко.

По ее словам, скорее всего таких условий, как у поставщика последней надежды, больше никто не предложит - потому это еще и обеспечение социальной функции.