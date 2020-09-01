Полиция задержала похитителей, которые держали в заложниках мужчину в течение недели
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.
По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, правоохранители в течение 8 суток раскрыли преступление и освободили заложника.
В полицию Киева поступило сообщение о том, что 21 августа ушел из дома и не вернулся 48-летний житель Печерского района. Правоохранители установили, что мужчина исчез, когда поехал на деловую встречу. Неизвестные схватили его посреди улицы и увезли из Киева.
Полиция установила автомобиль похитителей и несколько человек, которые могли быть причастны к этому похищению. Впоследствии определили место содержания заложника, откуда он пытался бежать, при этом получив переломы нижних конечностей. Затем мужчину перевезли, где продолжали незаконно удерживать в одном из домов.
Во время проведения операции задержали шестерых подозреваемых, в том числе заказчика и организатора этого преступления. Заложника освободили, сейчас он находится в больнице под охраной.
Во время обысков изъято 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5000 патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 граммов тротила.
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