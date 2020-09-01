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Espreso.tvОбществоОчевидно, что карантин будет продлен после 31 октября, - Шмыгаль

Очевидно, что карантин будет продлен после 31 октября, - Шмыгаль

Адаптивный карантин в Украине могут продлить и после 31 октября

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию The Page.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продлен и дальше. Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре - октябре будет достаточно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса", - заявил он .

Также премьер добавил, что сейчас важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование и больницы.

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