О компетенции МЗ ничего не было, - Степанов отреагировал на решение КСУ о неконституционности карантина
Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"То, что касается нашей компетенции, МЗ, по поводу ограничительных мер, именно противоэпидемических, там в решении суда по этому поводу ничего не было", - сообщил министр.
Степанов также сообщил, что Кабинет министров разработал и подал в ВР законопроект по совершенствованию системы штрафов в связи с нарушением карантина.
"Мы же не суем пальцы в розетку, потому что мы хотим выразить кому-то там протест какой-то. То же самое и здесь. Есть механизм штрафов, который, я считаю, надо ради безопасности всех граждан больше применять", - подчеркнул он.
- Напомним, ранее Конституционный суд постановил, что некоторые ограничения прав и свобод граждан на период действия карантина противоречат Конституции Украины .
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