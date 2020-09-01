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Espreso.tvОбществоО компетенции МЗ ничего не было, - Степанов отреагировал на решение КСУ о неконституционности карантина

О компетенции МЗ ничего не было, - Степанов отреагировал на решение КСУ о неконституционности карантина


фото: pravda.ua
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в решении Конституционного суда о неконституционности части карантина на территории Украины нет ничего по поводу компетенции МЗ

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"То, что касается нашей компетенции, МЗ, по поводу ограничительных мер, именно противоэпидемических, там в решении суда по этому поводу ничего не было", - сообщил министр.

Степанов также сообщил, что Кабинет министров разработал и подал в ВР законопроект по совершенствованию системы штрафов в связи с нарушением карантина.

"Мы же не суем пальцы в розетку, потому что мы хотим выразить кому-то там протест какой-то. То же самое и здесь. Есть механизм штрафов, который, я считаю, надо ради безопасности всех граждан больше применять", - подчеркнул он.

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