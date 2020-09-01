Не считаю нужным это обсуждать, - кандидат в мэры Киева Верещук не смогла ответить, где находится Приорка

1 сентября, 2020, 16:20

Кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук не смогла ответить журналистам, как добраться до Приорки

Журналист Hromadske спросил у Ирины Верещук, как добраться до Приорки.

"Нет, не могу. Я не считаю нужным это сейчас обсуждать. Я думала, мы все-таки будем говорить о видении, будущеи, законодательных изменениях", - отреагировала Верещук.