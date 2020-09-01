Не считаю нужным это обсуждать, - кандидат в мэры Киева Верещук не смогла ответить, где находится Приорка
1 сентября, 2020, 16:20
Кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук не смогла ответить журналистам, как добраться до Приорки
Журналист Hromadske спросил у Ирины Верещук, как добраться до Приорки.
"Нет, не могу. Я не считаю нужным это сейчас обсуждать. Я думала, мы все-таки будем говорить о видении, будущеи, законодательных изменениях", - отреагировала Верещук.
Приорка - историческая местность на севере Киева, продолжает Куренёвку и граничит с Мостицким массивом, Ветрянымы горами, Минским массивом и Оболонью. Основные улицы Приорки - Автозаводская и Вышгородская.
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