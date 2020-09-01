Нафтогаз поможет с поисками пресной воды в Египте
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Согласно сообщению, филиал дочернего предприятия Нафтогаза в Египте предоставит местной общине, проживающей в районе города Асьют, геологические данные, которые помогут в поисках подземных источников пресной воды.
По словам первого заместителя председателя правления Нафтогаза Сергея Переломы, в Египте существуют большие сложности с поиском источников питьевой воды.
"А поскольку наш филиал в любом случае изучает геологию местности, мы с радостью откликнулись на просьбу местной общины поделиться информацией и помочь местным жителям", - цитирует пресс-служба слова Переломы.
По словам Переломы, Нафтогаз и в дальнейшем планирует работать с местными общинами для устойчивого развития регионов, где группа ведет свою деятельность.
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