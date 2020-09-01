 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаНафтогаз поможет с поисками пресной воды в Египте

Нафтогаз поможет с поисками пресной воды в Египте


фото: rbc.ua
Филиал "дочки" Нафтогаза в Египте предоставит местной общине в районе города Асьют геологические данные для поиска подземных источников питьевой воды

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, филиал дочернего предприятия Нафтогаза в Египте предоставит местной общине, проживающей в районе города Асьют, геологические данные, которые помогут в поисках подземных источников пресной воды.

По словам первого заместителя председателя правления Нафтогаза Сергея Переломы, в Египте существуют большие сложности с поиском источников питьевой воды.

"А поскольку наш филиал в любом случае изучает геологию местности, мы с радостью откликнулись на просьбу местной общины поделиться информацией и помочь местным жителям", - цитирует пресс-служба слова Переломы.

По словам Переломы, Нафтогаз и в дальнейшем планирует работать с местными общинами для устойчивого развития регионов, где группа ведет свою деятельность.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 сентября, 2020 вторник

больше новостей

1 сентября, 2020 вторник

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать