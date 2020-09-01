Надо было ввести в ТКГ человека, который будет говорить вещи, которые нравятся Москве, - Огрызко о Фокине

1 сентября, 2020, 15:23

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил, что скорее всего кому-то нужно, чтобы такой человек, как Витольд Фокин, был сегодня в украинской делегации в ТКГ

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"Мне кажется изначально эта позиция, которую первый президент, по моему мнению, выразил поспешно, по сути была провокационной. Потому что он очень хорошо знал настроения господина Фокина, начиная еще с компартийных времен, советских времен. И приглашать его вести переговоры уже в качестве независимой Украины - это было по меньшей мере, мне кажется, необдуманно. А то, что господин Фокин имеет такие взгляды - это не секрет. Надо было немножко полистать, что он говорил с 2014 года и мы бы пришли к очень понятным выводам", - отметил Огрызко.

По его словам, кому-то нужно, чтобы такие люди, как заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин, были сегодня в украинской делегации в ТКГ.

"Скорее всего попросили за то, чтобы был контрбаланс. Четкие и достаточно поняли вещи говорит господин Резников (Алексей Резников - вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины - ред.) и эта позиция, по моему мнению, является реалистичной, объективной, практичной. Что очень не нравится Москве. И вот надо было, пожалуй, ввести для баланса другого человека, который будет говорить противоположные и, которые нравятся Москве. Вот мы и имеем хитроумно сплетенный момент внешней политики. Когда мы говорим с одним - на одном языке, а с другими - на другом. И ни одна из сторон нас не понимает ", - подчеркнул Огрызко.

18 августа президент Владимир Зеленский указом утвердил назначение первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина членом делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске и первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления "особого" статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

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