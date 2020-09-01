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Espreso.tvОбществоНа автодороге Киев-Одесса загорелся пассажирский автобус

На автодороге Киев-Одесса загорелся пассажирский автобус


фото: dsns.gov.ua
1 сентября на трассе Киев-Одесса возле села Снежки Киевской области загорелся пассажирский автобус, пожар удалось потушить

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ГСЧС поступила информация, что вблизи села Снежки Ставищанского района на автодороге Киев-Одесса произошло возгорание пассажирского автобуса. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пожар был ликвидирован. К тушению привлекались 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

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