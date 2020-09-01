На автодороге Киев-Одесса загорелся пассажирский автобус
1 сентября, 2020, 18:15
1 сентября на трассе Киев-Одесса возле села Снежки Киевской области загорелся пассажирский автобус, пожар удалось потушить
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В ГСЧС поступила информация, что вблизи села Снежки Ставищанского района на автодороге Киев-Одесса произошло возгорание пассажирского автобуса. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пожар был ликвидирован. К тушению привлекались 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-