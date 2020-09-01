Митрополит ПЦУ заболел COVID-19

1 сентября, 2020, 14:57

Митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко получил положительный тест на коронавирус

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, положительный тест был получен в результате очередного ежемесячного обследования.

"Источник инфицирования, время и место - неопределенные. В связи с этим, согласно предписанию врача, нахожусь до 15 сентября на карантине. Классические симптомы - пока отсутствуют. Температура в норме. Людей, с которыми имел контакт в последние дни, прошу с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу ", - добавил Драбинко.