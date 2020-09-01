Минюст начнет продавать арестованное имущество через "Прозорро.Продажи"

1 сентября, 2020, 14:00

Министерство юстиции начнет продавать арестованное имущество через "Прозорро.Продажи", а государственное предприятие СЕТАМ продолжит выполнять свои функции организатора электронных торгов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно сообщению, с 28 августа 2020 г. Минюст утвердил приказ об изменениях в Порядок реализации арестованного имущества. Приказ определяет государственное предприятие "Прозорро.Продажи" как администратора электронной торговой системы, при этом госпредприятие сетами продолжит выполнять свои функции организатора электронных торгов.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светланы Панаиотиди, электронная торговая система "Прозорро.Продажи" доказала свою надежность и эффективность в обеспечении прозрачности на многих рынках, прежде всего в продаже активов малой приватизации.

"Мы убеждены, что привлечение Прозорро.Продажи в качестве администратора электронных торгов по продажам арестованного имущества позволит повысить прозрачность и конкурентность продаж и на этом рынке. Политика министерства - объединить все торги в единую прозрачную систему, для увеличения конкуренции и улучшения сервиса для пользователей", - цитирует пресс-служба слова Панаиотиди.

В пресс-службе отметили, что целью этих изменений является повышение прозрачности процедуры реализации имущества должников, увеличение количества участников электронных торгов, заинтересованных в приобретении арестованного имущества, должно увеличить поступления в бюджет.

Так, по информации Минюста, рынок арестованного имущества пока оценивается в 3,2 млрд грн.

В пресс-службе добавили, что усовершенствование порядка арестованного имущества заключается также в разграничении функции администрирования системы е-торгов и их организации, улучшении проведения торгов по фиксированной цене, упрощении возврата гарантийных взносов участников электронной торгов и тому подобное.

При этом отмечается, что изменения коснутся только принудительной реализации имущества в части администрирования системы. При этом СЕТАМ и в дальнейшем будет выполнять функции по реализации арестованного имущества и его хранению, сопровождению составления на торги лотов и добровольной продаже имущества.

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