Моя страсть, настоящий вызов в карьере, - Джошуа о бое с Фьюри
1 сентября, 2020, 16:36
Британский боксер Энтони Джошуа мечтает провести бой против Тайсона Фьюри
Об этом сообщает sport.ua.
Чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа хочет победить обладателя пояса WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.
"В декабре будет бой с Пулевым, это тяжелый вызов, но я уже победил 5 чемпионов, так что намерен уверенно выиграть и этот поединок. Но потом мне нужен Фьюри и его пояс WBC. Очень хочу его получить. Это моя страсть, мой настоящий вызов в карьере ", - сказал Джошуа.
- 11 августа промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что болельщикам не интересен бой украинца Александра Усика против британца Энтони Джошуа.
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