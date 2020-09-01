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Espreso.tvСпортМоя страсть, настоящий вызов в карьере, - Джошуа о бое с Фьюри

Моя страсть, настоящий вызов в карьере, - Джошуа о бое с Фьюри


фото: Getty Images
Британский боксер Энтони Джошуа мечтает провести бой против Тайсона Фьюри

Об этом сообщает sport.ua.

Чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа хочет победить обладателя пояса WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

"В декабре будет бой с Пулевым, это тяжелый вызов, но я уже победил 5 чемпионов, так что намерен уверенно выиграть и этот поединок. Но потом мне нужен Фьюри и его пояс WBC. Очень хочу его получить. Это моя страсть, мой настоящий вызов в карьере ", - сказал Джошуа.

  • 11 августа промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что болельщикам не интересен бой украинца Александра Усика против британца Энтони Джошуа.

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