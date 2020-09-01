Лукашенко заявил, что сохранит с Путиным "общую Родину"

1 сентября, 2020, 14:52

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сохранит вместе с президентом РФ Владимиром Путиным "общую Родину" народов Беларуси и России

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, цитирует госинформагентство БелТА.

"В послании к выборам я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали называть, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и повсюду. Мы сегодня братья. Но зачем ждать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы", - сказал Лукашенко.

"Мы с президентом (России, - ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, чтобы не вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Нашу общую Родину, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко продолжает вояжи по стране и встречи с трудовыми коллективами. В Беларуси уже почти месяц продолжаются протесты против фальсифицированных выборов президента.

Напомним, сегодня в Беларуси началась самая крупная забастовка в истории страны.

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