Лукашенко заявил, что сохранит с Путиным "общую Родину"
Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, цитирует госинформагентство БелТА.
"В послании к выборам я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали называть, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и повсюду. Мы сегодня братья. Но зачем ждать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы", - сказал Лукашенко.
"Мы с президентом (России, - ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, чтобы не вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Нашу общую Родину, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", - заявил белорусский лидер.
Лукашенко продолжает вояжи по стране и встречи с трудовыми коллективами. В Беларуси уже почти месяц продолжаются протесты против фальсифицированных выборов президента.
Напомним, сегодня в Беларуси началась самая крупная забастовка в истории страны.
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