Лукашенко обвинил в протестах в Беларуси "айфоны и телефоны"
Об этом Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, цитирует госинформагентство БелТА .
"Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то другой жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир", - сказал он.
По мнению Лукашенко, так в некоторых СМИ "освещаются актуальные события в Беларуси".
Напомним, сегодня в Беларуси началась самая крупная забастовка в истории страны.
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