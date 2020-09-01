Лукашенко обвинил в протестах в Беларуси "айфоны и телефоны"

1 сентября, 2020, 14:38

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает причиной протестов, охвативших страну, "виртуальную реальность", которую создают современные гаджеты

Об этом Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, цитирует госинформагентство БелТА .

"Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то другой жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир", - сказал он.

По мнению Лукашенко, так в некоторых СМИ "освещаются актуальные события в Беларуси".

Напомним, сегодня в Беларуси началась самая крупная забастовка в истории страны.

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