Лукашенко о санкциях стран Балтии: Им дали команду "фас", они и "вякнули из-под забора"

1 сентября, 2020, 13:32

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна примет экономические решения в ответ на санкции стран Балтии

Заявление Лукашенко во вторник 1 сентября приводит белорусское государственное агентство БелТА.

По словам Лукашенко, более опытные страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и "немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток".

А вот странам Балтии, которые являются "более слабыми", по словам Лукашенко, была дана команда выступить против Беларуси.

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси сейчас прорабатывают меры на введенные санкции.

"Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси (переориентировать свои грузы из балтийских портов на Россию). Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что странам Балтии необходимо быть осторожными с Беларусью, ведь их собственные народы могут воспринять такое отношение к соседней республике "неоднозначно". "Пусть аккуратнее катят на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется", - убежден Лукашенко.

Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.