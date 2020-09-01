Lufthansa на месяц перенесла возобновление рейсов между Киевом и Мюнхеном

1 сентября, 2020, 19:41

Немецкая авиакомпания Lufthansa на месяц перенесла возобновление регулярных рейсов между Киевом и Мюнхеном

Об этом сообщает Avianews .

Обновленное расписание в системе бронирования авиаперевозчика свидетельствует, что авиакомпания вернется на этот маршрут 2 октября, а не 7 сентября, как планировалось.

При этом запланированная частота полетов остается без изменений - три рейса в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылеты из Мюнхена предусмотрены в 12:35, вылеты из Киева - в 16:40.

До запрета международных рейсов в Украину в марте 2020 Lufthansa летала из Мюнхена в Киев и Львов и из Франкфурта в Киев.

Рейсы Франкфурт-Киев авиакомпания возобновила с 16 июня с ежедневной частотой. Если до кризиса частота полетов на этом маршруте составляла 20 раз в неделю, то со 2 сентября авиакомпания будет летать на этой линии 2 раза в день или 14 раз в неделю.

В случае с маршрутом Киев-Мюнхен докризисная частота составляла 14 рейсов в неделю.

Пассажирам перед бронированием авиабилетов следует учитывать, что большинство стран Евросоюза и Шенгенской зоны закрыты для посещения туристами из Украины.

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