Латвия, Литва и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС в Островце
Об этом накануне договорились министры энергетики трех стран, сообщает эстонский ERR .
Согласно договору, страны прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС. Для контроля введут систему сертификасив о происхождении электроэнергии.
В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении. Для этого использовать остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии.
Торговля электроэнергией между Литвой и российским Калининградом продолжится в текущем объеме.
В целом объемы торговли электроэнергией между странами Балтии и третьими странами могут сократиться вдвое.
Также договорились о введении тарифа на использование общей инфраструктуры. Это должно произойти в конце первого квартала 2021 - до тех пор Латвия и Литва должны принять необходимое законодательство (в Эстонии оно уже действующее).
Новые договоренности будут действовать до конца 2025 года, когда запланирована синхронизация энергосетей балтийских стран с Европой.
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Напомним, в начале августа на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции прошло загрузки ядерного топлива. После физического пуска пойдет этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. Эта фаза запланирована на осень.
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