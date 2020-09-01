Латвия, Литва и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС в Островце

1 сентября, 2020, 10:12

Латвия, Литва и Эстония достигли согласия относительно того, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами после запуска новой белорусской АЭС в Островце

Об этом накануне договорились министры энергетики трех стран, сообщает эстонский ERR .

Согласно договору, страны прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС. Для контроля введут систему сертификасив о происхождении электроэнергии.

В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении. Для этого использовать остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии.

Торговля электроэнергией между Литвой и российским Калининградом продолжится в текущем объеме.

В целом объемы торговли электроэнергией между странами Балтии и третьими странами могут сократиться вдвое.

Также договорились о введении тарифа на использование общей инфраструктуры. Это должно произойти в конце первого квартала 2021 - до тех пор Латвия и Литва должны принять необходимое законодательство (в Эстонии оно уже действующее).

Новые договоренности будут действовать до конца 2025 года, когда запланирована синхронизация энергосетей балтийских стран с Европой.

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Напомним, в начале августа на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции прошло загрузки ядерного топлива. После физического пуска пойдет этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. Эта фаза запланирована на осень.

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