Курс валют: доллар подорожал еще на 8 копеек

1 сентября, 2020, 09:17

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 1 сентября 2020 году на отметке 27,56 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 31 августа курс составлял 27,48 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 1 сентября установлен на уровне 32,895 грн / евро. По состоянию на 31 августа курс составлял 32,73 грн / евро.

На наличном рынке 1 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,53, продают - по 27,60 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,30 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,48-29 грн / $.

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