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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Николаеве в первый учебный день класс отправили на карантин

Коронавирус: в Николаеве в первый учебный день класс отправили на карантин

В Николаеве на самоизоляцию пошел один из классов в школе № 19, а также на карантин отправили две группы из двух разных детских садов

Об этом сообщило издание "СВИДОК.info" со ссылкой на собственные источники в местном управлении образования.

На самоизоляцию пошел один из классов в школе № 19. Также на карантине одна из групп в детском саду № 71, а в саду № 95 - группа и контактные воспитатели.

Отметим, что за минувшие сутки на Николаевщине коронавирус диагностировали 32 лицам. Всего в области уже 1284 инфицированных жителя.

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