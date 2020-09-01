Коронавирус: в Николаеве в первый учебный день класс отправили на карантин

1 сентября, 2020, 21:40

В Николаеве на самоизоляцию пошел один из классов в школе № 19, а также на карантин отправили две группы из двух разных детских садов

Об этом сообщило издание "СВИДОК.info" со ссылкой на собственные источники в местном управлении образования.

На самоизоляцию пошел один из классов в школе № 19. Также на карантине одна из групп в детском саду № 71, а в саду № 95 - группа и контактные воспитатели.

Отметим, что за минувшие сутки на Николаевщине коронавирус диагностировали 32 лицам. Всего в области уже 1284 инфицированных жителя.

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