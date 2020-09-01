Корниенко объяснил, как "Слуга народа" формировала команду на местные выборы

1 сентября, 2020, 08:20

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, каким образом выбирались кандидаты на местные выборы

Об этом он рассказал в эфире одного из каналов, передает УП .

"В первую очередь, мы пришли к тому, что это не должны быть действующие мэры областных центров. Это новые люди, но не просто новые и все, они чего-то достигли в жизни, это люди дела. То, что они не известны широкой общественности в пределах Украины, я это считал плюсом, они известны в тех городах, где мы их выдвигаем ", - скзаав Корниенко.

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Он считает, если кандидаты неизвестны широкой публике - значит, "не вляпались в какие-то коррупционные скандалы" или не относятся к бизнес-группам.

Корниенко рассказал, что кандидатам два дня проводили "определенное стратегическое учение", а те "продемонстрировали понимание, что такое город, стратегия, готовы к борьбе".