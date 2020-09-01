Компания Ахметова выкупила отобранное у "Нафтогаза" месторождение за 650 миллионов

1 сентября, 2020, 13:13

Компания "Нефтегазгеоразведка", входящая в ДТЭК Рината Ахметова, стала победителем аукциона на изучение, опытно-промышленную разработку и добычу нефти, газа и конденсата на Будищанско-Чутовской площади в Полтавской области сроком на 20 лет по цене 650,5 млн грн

Об этом говорится в результатах торгов на площадке Prozorro.Sale, передает БизнесЦензор.

Аукцион организовано Госслужбой геологии и недр (Госгеонадра). Конечная ставка ДТЭК составила 650,5 млн грн, что на 0,5 млн грн больше конечной ставки государственной "Укргаздобычи" (входит в группу "Нафтогаз"). Начальная цена продажи лота была 81,56 млн грн.

Всего в аукционе участвовало пять компаний. Среди них:

ЧАО "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского, Виталия Хомутынника и Павла Фукса.

ООО "Индепендент Энерджи Сервисез", которая принадлежит британской "Юкрейн Індепендент Енерджі Лімітед".

ООО "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед" Вадима Новинского.

АО "Укргаздобыча", которая входит в госкомпанию НАК "Натфогаз Украины"

ООО "Нафтогазгеорозвідка", которая входит в ДТЭК Рината Ахметова.

В описании лота указано, что стоимость геологической информации составляет 6,89 млн грн (с НДС). Стоимость пакета аукционной документации – 72,55 тыс. грн (с НДС).

После аукциона в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" напомнили, что Госгеонедр издала приказ, послуживший основанием для отмены спецразрешения государственной компании на указанный участок в 2017 году на основании решения Полтавского областного совета.

По мнению "Нафтогаза", такие действия Госгеонедр были не обоснованы, а решение облсовета не содержит никаких подтверждающих документов, а базируется "на предвзятых обращениях отдельных депутатов". В связи с этим НАК продолжит оспаривать решение Госгеонедр в судах.

По данным компании, в 2011-2016 годах государственная компания инвестировала в освоение этой площади более 750 млн грн.

В частности, на Будищанско-Чутовском участке "Нафтогаз" выполнил комплекс 3D-сейсморазведочных, гравиметрических, магнитометрических, геохимических исследований, провел комплексную переобработку и переинтерпретацию всех имеющихся материалов, пробурил три продуктивных скважины, которые открыли три месторождения.

Кроме того, компания построила комплексные цифровые гидродинамические модели открытых месторождений и получила подтверждение оценки запасов открытых месторождений по системе SPE-PRMS.

Будищанской-Чутовская площадь нефтегазоносных недр расположена на территории Чутовского и Полтавского районов Полтавской области. Областной центр Полтава находится в 15 км к юго-западу от площади.

Виды полезных ископаемых: нефть, природный газ, конденсат. Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений), 20 лет.