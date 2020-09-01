Компания Ахметова выкупила отобранное у "Нафтогаза" месторождение за 650 миллионов
Об этом говорится в результатах торгов на площадке Prozorro.Sale, передает БизнесЦензор.
Аукцион организовано Госслужбой геологии и недр (Госгеонадра). Конечная ставка ДТЭК составила 650,5 млн грн, что на 0,5 млн грн больше конечной ставки государственной "Укргаздобычи" (входит в группу "Нафтогаз"). Начальная цена продажи лота была 81,56 млн грн.
Всего в аукционе участвовало пять компаний. Среди них:
- ЧАО "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского, Виталия Хомутынника и Павла Фукса.
- ООО "Индепендент Энерджи Сервисез", которая принадлежит британской "Юкрейн Індепендент Енерджі Лімітед".
- ООО "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед" Вадима Новинского.
- АО "Укргаздобыча", которая входит в госкомпанию НАК "Натфогаз Украины"
- ООО "Нафтогазгеорозвідка", которая входит в ДТЭК Рината Ахметова.
- В описании лота указано, что стоимость геологической информации составляет 6,89 млн грн (с НДС). Стоимость пакета аукционной документации – 72,55 тыс. грн (с НДС).
После аукциона в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" напомнили, что Госгеонедр издала приказ, послуживший основанием для отмены спецразрешения государственной компании на указанный участок в 2017 году на основании решения Полтавского областного совета.
По мнению "Нафтогаза", такие действия Госгеонедр были не обоснованы, а решение облсовета не содержит никаких подтверждающих документов, а базируется "на предвзятых обращениях отдельных депутатов". В связи с этим НАК продолжит оспаривать решение Госгеонедр в судах.
По данным компании, в 2011-2016 годах государственная компания инвестировала в освоение этой площади более 750 млн грн.
В частности, на Будищанско-Чутовском участке "Нафтогаз" выполнил комплекс 3D-сейсморазведочных, гравиметрических, магнитометрических, геохимических исследований, провел комплексную переобработку и переинтерпретацию всех имеющихся материалов, пробурил три продуктивных скважины, которые открыли три месторождения.
Кроме того, компания построила комплексные цифровые гидродинамические модели открытых месторождений и получила подтверждение оценки запасов открытых месторождений по системе SPE-PRMS.
Будищанской-Чутовская площадь нефтегазоносных недр расположена на территории Чутовского и Полтавского районов Полтавской области. Областной центр Полтава находится в 15 км к юго-западу от площади.
Виды полезных ископаемых: нефть, природный газ, конденсат. Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений), 20 лет.
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