Количество заражений коронавирусом в России превысило миллион
Об этом сообщает штаб по борьбе с вирусом в РФ Стопкоронавирус.РФ состоянию на 1 сентября
Отмечается, что за минувшие сутки в РФ выявлено 4729 новых случаев заболевания.
С начала распространения COVID-19 в России от инфекции умерли 17 299 человек (123 человека за последние сутки).
Выздоровели 815 705 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 6318 пациентов.
По данным штаба, в РФ провели более 36,9 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 204 тысячи тестов за последние сутки.
Отметим, что Россия представляет свои данные вместе с территорией оккупированного полуострова Крым. По информации оккупантов, в Крыму коронавирус подтвердили у 2453 человек, 31 человек умер.
Всего в мире количество инфицированных коронавирусом составило 25 652 533 человека.
Антилидерами по заболеваемости остаются США, Бразилия, Индия и Россия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-