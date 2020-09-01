Количество заражений коронавирусом в России превысило миллион

1 сентября, 2020, 12:22

В России сообщили, что общее количество инфицированных COVID-19 в стране превысило 1 миллион человек

Об этом сообщает штаб по борьбе с вирусом в РФ Стопкоронавирус.РФ состоянию на 1 сентября

Отмечается, что за минувшие сутки в РФ выявлено 4729 новых случаев заболевания.

С начала распространения COVID-19 в России от инфекции умерли 17 299 человек (123 человека за последние сутки).

Выздоровели 815 705 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 6318 пациентов.

По данным штаба, в РФ провели более 36,9 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 204 тысячи тестов за последние сутки.

Отметим, что Россия представляет свои данные вместе с территорией оккупированного полуострова Крым. По информации оккупантов, в Крыму коронавирус подтвердили у 2453 человек, 31 человек умер.

Всего в мире количество инфицированных коронавирусом составило 25 652 533 человека.

Антилидерами по заболеваемости остаются США, Бразилия, Индия и Россия.

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