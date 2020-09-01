Карантин: пока не планируем вводить более жестких ограничений, - Разумков
1 сентября, 2020, 17:09
Ограничений режима работы в парламенте из-за COVID-19 пока не планируется
Об этом сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Цензор.НЕТ".
"Пока вводить какие-то более жесткие меры не планируем, надеюсь ситуация не подойдет к той черте, когда мы вынуждены будем внедрять дополнительные ограничения", - сказал Разумков.
Спикер напомнил, что в настоящее время существует ограничение в доступе к зданию Верховной Рады.
"По состоянию на сегодня мы ограничили, насколько это возможно, количество работников аппарата, чтобы они одновременно находились в здании Верховной Рады", - сказал Разумков.
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