Карантин: пока не планируем вводить более жестких ограничений, - Разумков

1 сентября, 2020, 17:09

Ограничений режима работы в парламенте из-за COVID-19 пока не планируется

Об этом сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Цензор.НЕТ".

"Пока вводить какие-то более жесткие меры не планируем, надеюсь ситуация не подойдет к той черте, когда мы вынуждены будем внедрять дополнительные ограничения", - сказал Разумков.

Спикер напомнил, что в настоящее время существует ограничение в доступе к зданию Верховной Рады.

"По состоянию на сегодня мы ограничили, насколько это возможно, количество работников аппарата, чтобы они одновременно находились в здании Верховной Рады", - сказал Разумков.

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