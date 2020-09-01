Госбюджет Украины за восемь месяцев недополучил почти 20 млрд грн
Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы Украины.
Так, согласно информации Госказначейства, доходы государственного бюджета Украины в январе-августе 2020 года составили 688, 6млрд грн, что на 20 млрд грн (3,8%) меньше плана.
При этом доходы госбюджета за восемь месяцев текущего года на 2,5% превышают аналогичный показатель 2019 года, когда они составляли 671, 8 млрд грн.
По данным Госказначейства, в августе 2020 года государственный бюджет Украины получил 100, 2 млрд грн доходов, что на 15,2% превышает план и на 14,2% превышает уровень прошлого года (87,7 млрд грн)
Также отмечается, что сумма средств на Едином казначейском счете на 1 августа составила 45,7 млрд грн, в то время как месяцем ранее остатки составляли 51,7 млрд грн.
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