Госбюджет Украины за восемь месяцев недополучил почти 20 млрд грн

1 сентября, 2020, 17:06

Государственный бюджет Украины в январе-августе этого года получил 688, 6 млрд грн поступлений, что на 20 млрд грн меньше плана, но 2,5% выше аналогичного показателя за 2019 год

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы Украины.

Так, согласно информации Госказначейства, доходы государственного бюджета Украины в январе-августе 2020 года составили 688, 6млрд грн, что на 20 млрд грн (3,8%) меньше плана.

При этом доходы госбюджета за восемь месяцев текущего года на 2,5% превышают аналогичный показатель 2019 года, когда они составляли 671, 8 млрд грн.

По данным Госказначейства, в августе 2020 года государственный бюджет Украины получил 100, 2 млрд грн доходов, что на 15,2% превышает план и на 14,2% превышает уровень прошлого года (87,7 млрд грн)

Также отмечается, что сумма средств на Едином казначейском счете на 1 августа составила 45,7 млрд грн, в то время как месяцем ранее остатки составляли 51,7 млрд грн.

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