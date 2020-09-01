Для школьников могут ввести короткие каникулы во время местных выборов, - Степанов

1 сентября, 2020, 18:47

Во время местных выборов для школьников могут сделать короткие каникулы, поскольку избирательные комиссии часто располагаются в помещениях школ

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

"Я думаю, нам еще несколько дней нужно, чтобы мы с ЦИК это (рекомендации по проведению местных выборов - ред.) отработали до мелочей. Если говорить о школах (большинство избирательных участков традиционно размещаются в помещении учебных заведений - ред.), то мы понимаем, что нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в это время были заседания комиссий, подсчет голосов ", - сообщил министр.

8 августа Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы.

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