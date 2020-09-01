Что делают в минской ТКГ Фокин и Кравчук: экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
1 сентября, 2020, 14:05
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Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с экс-министром иностранных дел Украины, политиком Владимиром Огрызко.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 13:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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