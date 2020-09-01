Charlie Hebdo перевыпустил карикатуры на пророка Мухаммеда, которые привели к терактам в 2015 году

1 сентября, 2020, 18:21

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo снова напечатал карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых редакция стала мишенью джихадистов в 2015 году

Об этом сообщает The Guardian .

В результате нападения на редакцию в января 2015 года погибли 12 человек. Завтра, 2 сентября, начинается беспрецедентный судебный процесс по делу о терактах в Париже.

На 12 рисунках, сначала опубликованных датской ежедневной газетой Jyllands-Posten 30 сентября 2005, а затем Charlie Hebdo в 2006 году, пророк изображен с бомбой вместо тюрбана или в виде персонажа, вооруженного ножом, в сопровождении двух женщин в черных одеждах.

"С января 2015 года на нас часто просят создать другие карикатуры на Мухаммеда. Мы всегда отказывались сделать это, не потому, что это запрещено, закон позволяет нам это делать, а потому, что для этого требовалась веская причина, причина, которая имеет значение и вызывающее какие-то споры ", - пояснили в редакции.

В Париже 2 сентября начинается судебный процесс по делу о терактах в Charlie Hebdo и гипермаркете Hyper Cacher, где нападение произошло через два дня после редакции.

На скамье подсудимых оказались 14 человек, слушания будут проходить до 14 ноября.

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