Болгария в сентябре позволила украинцам въезд без тестирования на COVID-19

1 сентября, 2020, 13:02

Болгария с 1 по 30 сентября позволила украинцам въезд без тестирования на COVID-19 и обязательного прохождения 14-дневной самоизоляции

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Болгарии в Facebook.

Согласно сообщению, с 1 по 30 сентября этого года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости прохождения ПЦР-тестирования на COVID-19.

Также отмечается, что с 1 сентября будет отменено обязательное прохождение 14-дневного карантина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb