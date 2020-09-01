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Espreso.tvЭкономикаБолгария в сентябре позволила украинцам въезд без тестирования на COVID-19

Болгария в сентябре позволила украинцам въезд без тестирования на COVID-19


фото: reuters
Болгария с 1 по 30 сентября позволила украинцам въезд без тестирования на COVID-19 и обязательного прохождения 14-дневной самоизоляции

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Болгарии в Facebook.

Согласно сообщению, с 1 по 30 сентября этого года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости прохождения ПЦР-тестирования на COVID-19.

Также отмечается, что с 1 сентября будет отменено обязательное прохождение 14-дневного карантина.

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