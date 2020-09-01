Болгария в сентябре позволила украинцам въезд без тестирования на COVID-19
1 сентября, 2020, 13:02
Болгария с 1 по 30 сентября позволила украинцам въезд без тестирования на COVID-19 и обязательного прохождения 14-дневной самоизоляции
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Болгарии в Facebook.
Согласно сообщению, с 1 по 30 сентября этого года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости прохождения ПЦР-тестирования на COVID-19.
Также отмечается, что с 1 сентября будет отменено обязательное прохождение 14-дневного карантина.
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