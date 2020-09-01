Антикарантинная дискотека: под Кабмином устроили пикет и танцы против закрытия на карантин клубов
Об этом сообщает "Укринформ".
"Требуют позволить работу без ограничений во времени развлекательных заведений, а также заведений общественного питания - с организацией досуга или без него", - говорится в сообщении.
Митингующие также требовали полностью или частично освободить от налогов субъектов хозяйствования в сфере развлечений или оказать финансовую помощь пострадавшим в результате действия запретов и ограничений.
Протестующие обращаются к властям с предложением создать рабочую группу с участием представителей профильных министерств, руководителей учреждений и субъектов хозяйственной деятельности, работающих в сфере организации культурного отдыха и досуга.
По словам организаторов, подобные акции будут проходить, пока не будет найден компромисс между властью и представителями индустрии развлечений.
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