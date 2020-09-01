Антикарантинная дискотека: под Кабмином устроили пикет и танцы против закрытия на карантин клубов

1 сентября, 2020, 22:40

Под Домом правительства прошла акция протеста, участники которой требовали отменить ограничения на проведение культурных событий во время адаптивного карантина

Об этом сообщает "Укринформ".

"Требуют позволить работу без ограничений во времени развлекательных заведений, а также заведений общественного питания - с организацией досуга или без него", - говорится в сообщении.

Митингующие также требовали полностью или частично освободить от налогов субъектов хозяйствования в сфере развлечений или оказать финансовую помощь пострадавшим в результате действия запретов и ограничений.

Протестующие обращаются к властям с предложением создать рабочую группу с участием представителей профильных министерств, руководителей учреждений и субъектов хозяйственной деятельности, работающих в сфере организации культурного отдыха и досуга.

По словам организаторов, подобные акции будут проходить, пока не будет найден компромисс между властью и представителями индустрии развлечений.

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