Жара и грозовые дожди на Западе: синоптик Наталья Диденко о погоде 1 сентября
31 августа, 2020, 14:02
1 сентября на Западе пройдут дожди с грозами, на остальной территории Украины будет сухая и солнечная погода
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"1 сентября жара в Украине еще будет кусаться. В большинстве областей предполагается +30°C...+36°C", - отметила синоптик.
Во вторник, 1 сентября, ожидается солнечная погода.
"Однако западная циклоничность дотянется до наших западных областей - там пройдут дожди с грозами и температура воздуха будет ниже, +22°C...+27°C", - отметила госпожа Диденко.
В Черновицкой области и в Хмельницкой около +30°C.
В Киеве 1 сентября будут сухо и также около +30°C.
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