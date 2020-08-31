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Espreso.tvОбществоЖара и грозовые дожди на Западе: синоптик Наталья Диденко о погоде 1 сентября

Жара и грозовые дожди на Западе: синоптик Наталья Диденко о погоде 1 сентября

1 сентября на Западе пройдут дожди с грозами, на остальной территории Украины будет сухая и солнечная погода

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"1 сентября жара в Украине еще будет кусаться. В большинстве областей предполагается +30°C...+36°C", - отметила синоптик.

Во вторник, 1 сентября, ожидается солнечная погода.

"Однако западная циклоничность дотянется до наших западных областей - там пройдут дожди с грозами и температура воздуха будет ниже, +22°C...+27°C", - отметила госпожа Диденко.

В Черновицкой области и в Хмельницкой около +30°C.

В Киеве 1 сентября будут сухо и также около +30°C.

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