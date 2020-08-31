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Espreso.tvОбществоЗеленский предложил мне пойти в мэры Одессы, - юморист Филимонов

Зеленский предложил мне пойти в мэры Одессы, - юморист Филимонов


фото: rfe
Юморист Олег Филимонов рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский предложил ему баллотироваться на пост городского главы Одессы от партии "Слуга народа"

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Это было где-то три месяца назад. Он пригласил меня в администрацию. Я приехал с женой. Мы сели, пообедали, и он предложил пойти в мэры. Я должен сказать, что я довольно долго думал. Но принял решение, что я пойду", - сказал Филимонов.

Отметим, Филимонов тоже был актером комедийного жанра и ведущим ряда юмористических телепрограмм. Два месяца назад, в конце июня, Зеленский присвоил Филимонову звание народного артиста Украины.

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