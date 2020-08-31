Зеленский предложил мне пойти в мэры Одессы, - юморист Филимонов

31 августа, 2020, 15:50

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Это было где-то три месяца назад. Он пригласил меня в администрацию. Я приехал с женой. Мы сели, пообедали, и он предложил пойти в мэры. Я должен сказать, что я довольно долго думал. Но принял решение, что я пойду", - сказал Филимонов.

Отметим, Филимонов тоже был актером комедийного жанра и ведущим ряда юмористических телепрограмм. Два месяца назад, в конце июня, Зеленский присвоил Филимонову звание народного артиста Украины.

Олег Филимонов рассказал @LazurVlasta, как Зеленский предложил ему стать кандидатом в мэры Одессы pic.twitter.com/fDUhFZ0ya7 - Радио Свобода (@radiosvoboda) August 31, 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb