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Espreso.tvОбществоИнвесторы домов Войцеховского пришли к месту съезда "Слуги народа": требуют достроить жилые комплексы

Инвесторы домов Войцеховского пришли к месту съезда "Слуги народа": требуют достроить жилые комплексы

Инвесторы домов Анатолия Войцеховского требуют достроить жилые комплексы
Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время съезда партии "Слуга народа", который продолжается на крыше КВЦ "Парковый", возле входа в него группа митингующих начала скандировать "Зеленский выходи", "Позор" и гудеть в футбольные дудки. Вмешалась охрана.

Судя по надписям на плакатах - акция касается обманутых вкладчиков жилой недвижимости.

Отметим, одной из строительных афер Киева являются так называемые недострои Анатолия Войцеховского, из-за бездействия которого пострадали 15 тыс. человек. Украинцы вынуждены завершать строительство за свой счет. "Киевгорстрой" отказался достраивать скандальные дома Войцеховского .

 
 
 

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