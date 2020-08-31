Инвесторы домов Войцеховского пришли к месту съезда "Слуги народа": требуют достроить жилые комплексы
31 августа, 2020, 17:02
Инвесторы домов Анатолия Войцеховского требуют достроить жилые комплексы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во время съезда партии "Слуга народа", который продолжается на крыше КВЦ "Парковый", возле входа в него группа митингующих начала скандировать "Зеленский выходи", "Позор" и гудеть в футбольные дудки. Вмешалась охрана.
Судя по надписям на плакатах - акция касается обманутых вкладчиков жилой недвижимости.
Отметим, одной из строительных афер Киева являются так называемые недострои Анатолия Войцеховского, из-за бездействия которого пострадали 15 тыс. человек. Украинцы вынуждены завершать строительство за свой счет. "Киевгорстрой" отказался достраивать скандальные дома Войцеховского .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-