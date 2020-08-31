Инвесторы домов Войцеховского пришли к месту съезда "Слуги народа": требуют достроить жилые комплексы

31 августа, 2020, 17:02

Инвесторы домов Анатолия Войцеховского требуют достроить жилые комплексы

Во время съезда партии "Слуга народа", который продолжается на крыше КВЦ "Парковый", возле входа в него группа митингующих начала скандировать "Зеленский выходи", "Позор" и гудеть в футбольные дудки. Вмешалась охрана.

Судя по надписям на плакатах - акция касается обманутых вкладчиков жилой недвижимости.