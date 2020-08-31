Индия обвинила Китай в провокациях из-за спорного региона на границе
Об этом сообщает АР .
В заявлении министерства обороны Индии, опубликованном в понедельник, отмечается, что Народно-освободительная армия Китая в ночь на субботу "осуществляла провокационные военные действия, чтобы изменить статус-кво" и "нарушила предыдущий консенсус", достигнутый сторонами для урегулирования конфликта в регионе.
В заявлении отмечается, что индийские войска "приняли меры по укреплению своих позиций и помешали намерениям Китая в одностороннем порядке изменить ситуацию на местах".
Китайская сторона не прокомментировала ситуацию.
Индийско-китайские отношения установлены в двустороннем соглашении от 1954 года. Однако страны до сих пор не смогли решить территориальные споры вокруг двух регионов - Аксай Чин и Аруначал-Прадеш, которые согласно Симльской конвенции 1914 года отошли от Тибета к Британской Индии. В 1962 году, в результате пограничной войны, китайские войска заняли Аскай Чин - территорию общей площадью 38 тыс. кв. км. Однако Индия до сих пор претендует на нее, утверждая, что это часть ее провинции Ладакх.
Напомним, что 16 июня на границе Индии и Китая в провинции Ладакх впервые за 45 лет произошли смертельные столкновения между китайскими и индийскими военными.
Во время боя погибли 20 индийских военнослужащих. Со стороны Китая погибли пять военнослужащих и 11 были ранены.
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