Второй эшелон регионалов уверенно окапывается на разных должностях, - Порошенко

31 августа, 2020, 18:29

Об этом он заявил на съезде партии "Европейская Солидарность" 31 августа, передает Еспресо.TV.

"Теперь, к сожалению, пришло время, которое в учебниках называют контрреформами. Вместо того, чтобы усовершенствовать, развить, продолжить те из реформ, которые наша команда, к сожалению, не успела завершить. Все реформы, начиная от сельской медицины и заканчивая инклюзивным образованием , начиная от строительства общежитий для военнослужащих контрактников и заканчивая реформой системы питания. Все реформы сворачивают и возвращаются к практикам Януковича", - отметил Порошенко.

По его словам, под эти практики также рекрутируются и соответствующие исполнители из команды Виктора Януковича.

"Они еще не решаются позвать назад первый эшелон, но второй эшелон регионалов - Бабиковы, Пудриковы - они уверенно окапываются на различных должностях при полном игнорировании действующей власти", - подчеркнул Порошенко.

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