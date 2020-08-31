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Espreso.tvОбществоВторой эшелон регионалов уверенно окапывается на разных должностях, - Порошенко

Второй эшелон регионалов уверенно окапывается на разных должностях, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти вместо того, чтобы совершенствовать реформы, их наоборот сворачивают и возвращаются к практикам времен экс-президента Виктора Януковича

Об этом он заявил на съезде партии "Европейская Солидарность" 31 августа, передает Еспресо.TV.

"Теперь, к сожалению, пришло время, которое в учебниках называют контрреформами. Вместо того, чтобы усовершенствовать, развить, продолжить те из реформ, которые наша команда, к сожалению, не успела завершить. Все реформы, начиная от сельской медицины и заканчивая инклюзивным образованием , начиная от строительства общежитий для военнослужащих контрактников и заканчивая реформой системы питания. Все реформы сворачивают и возвращаются к практикам Януковича", - отметил Порошенко.

По его словам, под эти практики также рекрутируются и соответствующие исполнители из команды Виктора Януковича.

"Они еще не решаются позвать назад первый эшелон, но второй эшелон регионалов - Бабиковы, Пудриковы - они уверенно окапываются на различных должностях при полном игнорировании действующей власти", - подчеркнул Порошенко.

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