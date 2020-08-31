Все нападавшие на силовиков будут наказаны, - МВД Беларуси
31 августа, 2020, 22:58
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что все, кто нападал на сотрудников правоохранительных органов страны на протестах, понесут ответственность
Об этом глава МВД сообщил в интервью телеканалу RT, передает "РБК-Украина".
"Все, кто поднял руку на сотрудника милиции, все, кто к этому причастен, и поэтому будет объективное подтверждение на видео, - будут отвечать за это", - сказал Караев.
Он добавил, что тех, кто "просто из любопытства" снимал на телефон, трогать не будут. По его словам, милиционеры в Беларуси - "не кровожадные люди".
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