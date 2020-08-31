Власть в Черногории может перейти к откровенно пророссийским и антинатовским силам, - эксперт
Такое мнение высказала эксперт-балканист Наталья Ищенко, сообщает Еспресо.TV .
"Предварительные результаты выборов в Черногории имеют все шансы стать самым выдающимся событием в регионе со времен завершения военных конфликтов в бывшей Югославии", - отмечает Ищенко.
По словам эксперта, откровенно просербский, даже не так - однозначно сербский, пророссийский и антинатовский блок, по предварительным расчетам, оказался на втором месте.
"Если более умеренная оппозиция объединится вокруг именно этой политической силы, власть в Черногории окажется в руках политиков, ориентирующихся на Белград и на Москву и считающих НАТО врагом. В РФ и Сербии уже радуются. В ЕС считают, что евроинтеграции ничто не помешает. НАТО пока молчит", - резюмирует она.
- Напомним, по предварительным данным, правящий блок "Решительно за Черногорию! ДПС - Мило Джуканович" получает 34,8%, ведущая оппозиционная Просербская коалиция "За будущее Черногории" - 32,8%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос