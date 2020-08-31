Власть в Черногории может перейти к откровенно пророссийским и антинатовским силам, - эксперт

31 августа, 2020, 11:10

По итогам парламентских выборов, состоявшихся накануне в Черногории, власть в стране может перейти от прозападного лидера Мило Джукановича к откровенно просербским, пророссийским и антинатовским силам

Такое мнение высказала эксперт-балканист Наталья Ищенко, сообщает Еспресо.TV .

"Предварительные результаты выборов в Черногории имеют все шансы стать самым выдающимся событием в регионе со времен завершения военных конфликтов в бывшей Югославии", - отмечает Ищенко.

По словам эксперта, откровенно просербский, даже не так - однозначно сербский, пророссийский и антинатовский блок, по предварительным расчетам, оказался на втором месте.

"Если более умеренная оппозиция объединится вокруг именно этой политической силы, власть в Черногории окажется в руках политиков, ориентирующихся на Белград и на Москву и считающих НАТО врагом. В РФ и Сербии уже радуются. В ЕС считают, что евроинтеграции ничто не помешает. НАТО пока молчит", - резюмирует она.

Напомним, по предварительным данным, правящий блок "Решительно за Черногорию! ДПС - Мило Джуканович" получает 34,8%, ведущая оппозиционная Просербская коалиция "За будущее Черногории" - 32,8%.

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