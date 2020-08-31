Власть полностью потеряла контроль над коронавирусом, - Порошенко

31 августа, 2020, 18:43

Об этом он сказал на съезде партии, передает Еспресо.TV.

"Власть полностью потеряла контроль над коронавирусом. Завтра - 1 сентября, решили открыть школы. В марте власти сняли с образования 5 млрд. Вы думаете, что государственный бюджет Украины потратил хотя бы одну гривню на обеспечение эпидемиологической безопасности в учебных заведениях? Миллионы детей, сотни тысяч учителей остались с этой проблемой, зато львиную долю этих денег отправили на строительство дорог. Для того, чтобы перед выборами торжественно открыть какой-то объект", - сказал Порошенко.

Он добавил, что власти признают, что масштабы пандемии могут поставить под угрозу проведение местных выборов 25 октября.

"Они сами на конец осени предполагают 300 тыс. больных. Страшно представить, какую цену будет платить Украина ежедневно в виде погибших", - отметил Порошенко.

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