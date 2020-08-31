Верховный суд отменил решение о наименовании улицы в Херсоне в честь Катерины Гандзюк

31 августа, 2020, 14:41

Верховный суд признал переименования улицы Лютеранской на улицу Катерины Гандзюк в Херсоне незаконным

Об этом адвокат Дмитрий Ильченко в Facebook, передает "Мой Херсон".

Отмечается, что суд согласился с доводами адвокатов, которые утверждали, что при переименовании не учитывалось мнение жителей улицы. Улица Лютеранская - историческое название, возвращенное после принятия закона о декоммунизации.

Адвокат отметил, что горсовет Херсона не смог предоставить документ, который описывает, что именно сделала Катерина Гандзюк, в чью честь планировали назвать улицу. Дмитрий Ильченко отметил, что решение Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Суд согласился с тем, что переименование проходило с грубыми нарушениями процедуры рассмотрения вопроса и лишением людей доступа к процедуре принятия решения, которое касается их повседневной жизни.

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