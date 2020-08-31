В Житомирской области в двух медиков повторно обнаружили коронавирус

31 августа, 2020, 17:39

В Житомирской области двое медицинских работников во второй раз получили положительный результат теста на коронавирус

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Укринформ.

"На сегодняшний день известно о двух случаях повторного инфицирования COVID-19 и, к сожалению, они зафиксированы среди медицинских работников", - отметил Суслик.

По его словам, больные - врачи первичной медицинской помощи с Коростышевского района. Вдруг болезнь протекала в тяжелой форме.

Напомним, в Одесской области женщина вдруг заразился коронавирусом.

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