В Запорожье напали на двух ветеранов АТО, один из них госпитализирован, - политик

Об этом рассказал свидетель происшествия, председатель Токмакского организации партии "Европейская солидарность" Вадим Лукаш, передает "Радио Свобода".

Инцидент произошел в полдень в центре Токмака, рядом с центральным рынком. Ранее ветераны уже подходили к другим агитационным палаткам ОПЗЖ в городе и вызвали полицию.

"Обратили несколько палаток - полиция сама приехала и заставила этих агитаторов это сделать. Последняя палатка у нас была в центре города возле рынка, где много людей. Двое ребят, ветеранов АТО, один из которых является главой местной организации - Геннадий Баздірь - подошли туда. Не успели ничего сделать, как на них набросилось 6-7 человек, повалили на землю и начали бить ногами", - рассказал Лукаш.

На месте происшествия были правоохранители, пытались прекратить драку. - Из-за полученных травм один из ветеранов боевых действий был госпитализирован, рассказал он.

"Одного из ветеранов забрала "скорая": у него сильное сотрясение, большая гематома, стало плохо. Сразу "скорая" госпитализировала, находится сейчас в больнице. Второму повезло больше - его забрали в полицию для дачи показаний. Всех, кто бил ветеранов АТО, уже идентифицировали. Это местные поклонники ОПЗЖ и "русского мира". Оказалось, что один из тех, кто был ветеранов АТО ногами, когда уже были на земле, - действующий депутат городского совета от "Оппозиционного блока" Сергей Капинус", - добавил Лукаш.

В региональной организации ОПЗЖ любую причастность представителей своей политической силы к инциденту отрицают и называют его провокацией.

В отделе коммуникации управления Нацполиции в Запорожской области "Радио Свобода" подтвердили информацию об инциденте. Впрочем, в ведомстве отмечают, что он не связан с избирательной кампанией, а произошел на почве личных неприязненных отношений, ранее сложившихся между сторонами конфликта. Сейчас полицией готовится открытие уголовного производства по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений.

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