В США во время протестов застрелили человека

31 августа, 2020, 08:34

В Портленде, штат Орегон (США), нашли застреленным мужчину

Об этом сообщает Голос Америки.

Его нашли, когда в городе происходили столкновения между демонстрантами движения "Жизнь чернокожих имеет значение" и сторонниками президента Дональда Трампа.

Полиция сообщила, что они "нашли жертву с огнестрельным ранением в грудь". Мужчина умер до приезда скорой.

На погибшем была шляпа с эмблемой ультраправой организации "Молитва патриотов" (Patriot Prayer), которая ранее имела столкновения с активистами.

Пока не ясно, связано ли это убийство с беспорядками, которые произошли в городе, когда около 600 автомобилей со сторонниками Трампа въехали в город. Некоторые из них стреляли из пейнтбольных ружей из кузовов пикапов, а демонстранты бросали в них различные предметы.