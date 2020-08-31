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Espreso.tvОбществоВ США во время протестов застрелили человека

В США во время протестов застрелили человека


фото: reuters
В Портленде, штат Орегон (США), нашли застреленным мужчину

Об этом сообщает Голос Америки.

Его нашли, когда в городе происходили столкновения между демонстрантами движения "Жизнь чернокожих имеет значение" и сторонниками президента Дональда Трампа.

Полиция сообщила, что они "нашли жертву с огнестрельным ранением в грудь". Мужчина умер до приезда скорой.

На погибшем была шляпа с эмблемой ультраправой организации "Молитва патриотов" (Patriot Prayer), которая ранее имела столкновения с активистами.

Пока не ясно, связано ли это убийство с беспорядками, которые произошли в городе, когда около 600 автомобилей со сторонниками Трампа въехали в город. Некоторые из них стреляли из пейнтбольных ружей из кузовов пикапов, а демонстранты бросали в них различные предметы.

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