В США во время протестов застрелили человека
Об этом сообщает Голос Америки.
Его нашли, когда в городе происходили столкновения между демонстрантами движения "Жизнь чернокожих имеет значение" и сторонниками президента Дональда Трампа.
Полиция сообщила, что они "нашли жертву с огнестрельным ранением в грудь". Мужчина умер до приезда скорой.
На погибшем была шляпа с эмблемой ультраправой организации "Молитва патриотов" (Patriot Prayer), которая ранее имела столкновения с активистами.
Пока не ясно, связано ли это убийство с беспорядками, которые произошли в городе, когда около 600 автомобилей со сторонниками Трампа въехали в город. Некоторые из них стреляли из пейнтбольных ружей из кузовов пикапов, а демонстранты бросали в них различные предметы.
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