В Киеве откроют для экскурсий резиденцию президента в Мариинском дворце

31 августа, 2020, 18:02

В Киеве церемониальную резиденцию президента Украины откроют для экскурсий с 4 сентября

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

"Церемониальная резиденция президента Украины, которая размещается в Мариинском дворце, станет доступной для экскурсий с 4 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00.

Отмечается, для этого необходимо предварительно забронировать дату и время своего визита, а непосредственно перед началом экскурсии - купить билет.

Экскурсия продлится 45 минут.

Стоимость билета составляет 150 грн. Для льготных категорий граждан - 75 грн. Бесплатными экскурсии будут для детей до 7 лет.

Каждый четверг доступ во дворец будут иметь только организованные группы школьников. Для них будет предусматриваться особая программа экскурсии с учетом их возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают.

Во время экскурсии по дворцу можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальнім залом, залом для переговоров.

Фото: president.gov.ua

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