 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Кремле назвали условие использования резерва российских силовиков для Лукашенко

В Кремле назвали условие использования резерва российских силовиков для Лукашенко


фото: gettyimages
Пока нет смысла говорить об использовании резерва российских силовиков для отправки в Беларусь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"В настоящее время речь об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - сказал он журналистам, пишет ТАСС.

Песков добавил, что если использование резерва будет необходимо, то на это требуется согласие Совета Федерации РФ.

Ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что РФ уже сформировала резерв силовиков для отправки в Беларусь.

Песков отказался раскрыть численность и характер вооружения силового резерва.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

31 августа, 2020 понедельник

30 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать