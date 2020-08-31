В Кремле назвали условие использования резерва российских силовиков для Лукашенко

31 августа, 2020, 17:07

Пока нет смысла говорить об использовании резерва российских силовиков для отправки в Беларусь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"В настоящее время речь об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - сказал он журналистам, пишет ТАСС.

Песков добавил, что если использование резерва будет необходимо, то на это требуется согласие Совета Федерации РФ.

Ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что РФ уже сформировала резерв силовиков для отправки в Беларусь.

Песков отказался раскрыть численность и характер вооружения силового резерва.

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