В Харькове СБУ задержала банду, которая требовала $35 тыс., угрожая убийством ребенка

31 августа, 2020, 17:32

31 августа в Харькове СБУ задержала банду, занимавшуюся вымогательством денег за угроз убийствами

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанные злоумышленники вымогали деньги у предпринимателей, угрожая им убийствами, в том числе детей.

В СБУ рассказали, что в банду входило 5 харьковчан, среди которых были ранее судимые за насильственные и имущественные преступления.

В одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности участники банды требовали от пластического хирурга $35 тыс., угрожая, в случае неуплаты денег, убить его малолетнего ребенка.

"Информацию о материальном состоянии врача, состав его семьи и адрес проживания вымогатели узнали от знакомого "жертвы", который также планировал нажиться на этом преступлении. Сначала злоумышленники требовали от врача 100 тыс. американских долларов, но впоследствии согласились на меньшую сумму", - говорится в сообщении.

Четырех членов банды задержали во время получения оговоренной суммы. При обысках по местам их проживания правоохранители изъяли мобильные телефоны, с которых осуществлялись угрозы убийством, а также другие доказательства.

"Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения пятому фигуранту уголовного производства и избрании в отношении всех участников преступной группы мер в виде содержания под стражей без права внесения залога ", - рассказ в СБУ.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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