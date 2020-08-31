В Грузии назначили дату парламентских выборов, которые пройдут по новой системе

31 августа, 2020, 16:19

Президент Грузии Саломе Зурабишвили своим указом в понедельник назначил парламентские выборы на 31 октября

Об этом сообщает Грузия-Онлайн.

"Я хотела бы обратиться к обществу и призвать вас провести этот период, эти два месяца до выборов, мирно. В сегодняшних условиях, когда мы уже пережили пандемию COVID-19 и достаточно тяжелый год, нужно очень спокойно готовиться к выборам", - обратилась Зурабишвили к грузинам после объявления даты выборов.

Она выразила уверенность, что Грузия сможет провести следующие выборы демократично, мирно и прозрачно.

Предстоящие выборы в парламент состоятся по новой избирательной системе. 120 депутатов будут избирать по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной, от одномандатных мажоритарных округов.

Получить места в парламенте смогут силы, которые преодолеют 1% барьер - вместо 5%. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.

Выборы по этой модели являются частью договоренностей от 8 марта между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией при посредничестве посольства США и представительства ЕС. Частью соглашения является также прекращение политических преследований и освобождение политзаключенных.

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