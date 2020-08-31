 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Броварах микроавтобус ритуальных услуг въехал в мотоцикл

В Броварах микроавтобус ритуальных услуг въехал в мотоцикл

В городе Бровары произошло ДТП с участием микроавтобуса ритуальных услуг и мотоцикла

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

"По словам свидетелей, на улице Киевской микроавтобус ритуальных услуг проехал на красный сигнал светофора и врезался в мотоцикл. В результате столкновения мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ключицы и нижней конечности. Его госпитализировали", - говорится в повидомленнни.

На месте работает патрульная полиция.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

31 августа, 2020 понедельник

30 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать