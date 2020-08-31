В Броварах микроавтобус ритуальных услуг въехал в мотоцикл
31 августа, 2020, 17:34
В городе Бровары произошло ДТП с участием микроавтобуса ритуальных услуг и мотоцикла
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
"По словам свидетелей, на улице Киевской микроавтобус ритуальных услуг проехал на красный сигнал светофора и врезался в мотоцикл. В результате столкновения мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ключицы и нижней конечности. Его госпитализировали", - говорится в повидомленнни.
На месте работает патрульная полиция.
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