В Броварах микроавтобус ритуальных услуг въехал в мотоцикл

31 августа, 2020, 17:34

В городе Бровары произошло ДТП с участием микроавтобуса ритуальных услуг и мотоцикла

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

"По словам свидетелей, на улице Киевской микроавтобус ритуальных услуг проехал на красный сигнал светофора и врезался в мотоцикл. В результате столкновения мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ключицы и нижней конечности. Его госпитализировали", - говорится в повидомленнни.

На месте работает патрульная полиция.

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